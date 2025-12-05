Recolha de dadores de medula óssea em Trancoso para Afonso, de 12 anos

Este domingo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação vai estar em Trancoso para recolher dadores de medula óssea para o jovem Afonso, natural de Guimarães, com 12 anos, que está internado no Centro Materno e Infantil do Norte (Porto) e foi diagnosticado na passada sexta-feira, dia 31 de Outubro, com aplasia medular.

Afonso foi diagnosticado com aplasia medular, uma doença rara em que a medula óssea não produz células sanguíneas suficientes, levando a baixos níveis de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.

O pai do jovem afirma que «não há compatibilidade dentro da família e, nesse sentido, avançamos com uma campanha de recolha de possíveis doadores de medula óssea em vários locais do país».