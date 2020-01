Passagem de Ano Académica esta quinta-feira na Guarda

A Alameda de Santo André acolhe esta noite mais uma edição da Passagem de Ano Académica dos alunos do Instituto Politécnico da Guarda.

O evento esteve agendado para 19 de dezembro, mas foi adiado devido ao mau tempo. A festa começa pelas 19 horas com uma mega-aula Master Fitness, prossegue com os concertos dos grupos Republika e 100 Ensaios e a atuação dos DJ Rafa e TwoBrother’s. Com entrada livre, a Passagem de Ano Académica é organizada pela Associação Académica da Guarda e pelo IPG.