PJ da Guarda detém traficantes de droga que operavam na Covilhã

Após buscas domiciliárias, realizadas esta terça e quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve cinco suspeitos de tráfico de droga que operavam nas cidades de Lisboa e da Covilhã.

De acordo com comunicado enviado pela PJ, as detenções decorrem de uma investigação iniciada há sete meses, no âmbito da qual foram realizadas «sete buscas domiciliárias, cinco no município da Covilhã e duas na área metropolitana de Lisboa». Destas buscas «resultou a apreensão de produto estupefaciente equivalente a centenas de doses individuais diárias, quatro balanças de precisão, vários telemóveis, equipamentos informáticos», entre outros objetos.

Foram detidos quatro homens de nacionalidade portuguesa e um de nacionalidade brasileira, com idades compreendidas entre os 23 e os 26 anos.

Ainda de acordo com a autoridade, todos os detidos, «um funcionário bancário, dois estudantes e dois sem ocupação profissional, mantinham ligações entre eles na atividade delituosa agora desarticulada, possuindo, um deles, antecedentes policiais por crimes da mesma natureza».

Os indivíduos serão agora presentes às autoridades judiciárias com vista à aplicação de medidas de coação.