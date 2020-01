Maria Elisa apresenta novo livro na UBI

Maria Elisa Domingues apresenta esta quinta-feira, na UBI, o livro “40 anos do SNS”. A sessão decorre na Faculdade de Ciências da Saúde.

A obra relata em onze capítulos a história do sistema de saúde pública, «refletindo sobre as suas concretizações e apresentando alguns dos seus protagonistas». É dado especial enfoque a áreas como a saúde materno-infantil, cuidados de saúde primários e hospitalares, saúde mental e envelhecimento. Há ainda contributos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de Jorge Sampaio, ex-chefe de Estado, e dos bastonários das ordens profissionais da área da Saúde. O livro será apresentado por Adolfo Mesquita Nunes, vereador do CDS-PP na Câmara da Covilhã, e Francisco Goiana da Silva, médico, docente da UBI e adjunto da Secretária de Estado da Saúde no Governo anterior.