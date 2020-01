9 pessoas desalojadas em incêndio no Bairro Nª Sª de Fátima

Um incêndio deflagrou na manhã de quarta-feira no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona baixa da cidade. O alerta foi dado às 9h49. «Três habitações foram afetadas pelas chamas, das quais duas ficaram totalmente destruídas e uma inabitável, devido à água das mangueiras», adiantou Marco Lucas, adjunto de comando dos Bombeiros da Guarda. Não houve feridos, mas nove pessoas (três famílias) ficaram desalojadas. Deste grupo, numa das habitações residia uma família de sete pessoas, quatro delas crianças. Técnicos da Câmara Municipal da Guarda e da Segurança Social estiveram no local a avaliar “uma solução de realojamento” das três famílias. Ao todo, 30 operacionais e nove viaturas (cinco dos bombeiros da Guarda, três de Celorico da Beira e uma de Gonçalo) estiveram a combater as chamas no local, não tendo sido possível salvar as habitações. «Quando chegámos já as chamas tinham consumido grande parte do edifício», refere Marco Lucas. As causas do incêndio estão ainda a ser apuradas pelas autoridades.