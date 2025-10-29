La Vie Guarda abre espaço de “coworking”

O centro comercial La Vie Guarda inaugura esta quarta-feira o Cowork Spot by La Vie. Segundo a administração do “shopping”, «trata-se de um espaço gratuito, moderno, funcional e sustentável, dedicado ao trabalho, à criatividade e à partilha de ideias».

O espaço estará aberto todos os dias, das 10 às 22 horas, acompanhando o horário de funcionamento do shopping. O Cowork Spot by La Vie foi pensado para “freelancers”, estudantes, “start-ups” e empresas, tendo como princípio incentivar a colaboração, a partilha de conhecimento e o apoio entre profissionais, contribuindo para «o fortalecimento do tecido económico e social da Guarda». A iniciativa insere-se no projeto “Go Green” do La Vie e pretende ser um novo ponto de encontro entre inovação, consciência ecológica e impacto social positivo, reforçando o compromisso do cento comercial. «Com o Cowork Spot by La Vie, queremos oferecer à comunidade um espaço de trabalho flexível, gratuito e sustentável, mas também um ponto de encontro humano, um lugar onde as pessoas se inspiram mutuamente e onde o impacto positivo no ambiente, na sociedade e na gestão responsável é uma prioridade», refere João Xavier, diretor de retail da Widerproperty.

O “Go Green” é o programa transversal de sustentabilidade e responsabilidade social do La Vie, inspirado nos princípios ESG – Environmental, Social and Governance. A iniciativa destina-se a «reduzir a pegada ecológica, apoiar as comunidades locais e promover uma cultura de gestão responsável». Através de medidas de eficiência energética, reciclagem e economia circular, ações sociais e educativas, e uma governança ética e transparente, o “Go Green” consolida o compromisso do La Vie Guarda com «um futuro mais sustentável e inclusivo».