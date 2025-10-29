Guarda FC soma e segue na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda

O Guarda FC continua invicto na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) e registou, no domingo, a quarta vitória consecutiva ao vencer o dérbi do concelho frente ao Vila Cortês do Mondego.

A primeira parte foi muito dividida, com algumas jogadas de interesse para os dois lados, mas sem consequências no marcador. No segundo tempo, o Guarda FC aumentou a pressão e foi premiado aos 66’, com um golo de Jovane Camará. O Vila Cortês ainda esboçou uma reação, só que a defesa local foi travando as investidas dos visitantes. Aos 90’, o dianteiro guardense bisou e estabeleceu o resultado final, num encontro onde o árbitro Francisco Afonso não exibiu qualquer cartão amarelo ou vermelho – facto inédito no Distrital e muito mais num “dérbi” guardense. Nesta quarta jornada, o

Fornos de Algodres, segundo classificado com menos um jogo, recebeu e derrotou o Sporting Celoricense por 4-1 e o Trancoso, também segundo com menos um jogo, foi ganhar 6-0 a Vila Nova de Foz Côa.

Já o Figueirense venceu 4-2 no terreno do Sporting da Mêda, o São Romão goleou em casa o Sporting de Vilar Formoso por 4-0 e o Sporting do Sabugal empatou 2-2 em Vila Franca das Naves, que conseguiu o primeiro ponto da prova. O Vilanovenses-Aguiar da Beira terminou com uma igualdade a uma bola. O Guarda FC lidera com 12 pontos, mais três que o trio formado pelo Fornos, Trancoso e Figueirense. No fundo da tabela, o Vila Franca das Naves subiu a antepenúltimo, ultrapassando o Vilar Formoso e a Mêda, que ainda não pontuaram. A quinta jornada da Iª Liga Distrital está agendada para o próximo domingo com os jogos Figueirense-Fornos, Trancoso-Celoricense, Vilar Formoso-Guarda FC, Foz Côa-Vilanovenses, Aguiar da Beira-São Romão, Vila Cortês-Vila Franca e Sabugal-Mêda.

Na IIª Liga disputou-se a segunda jornada com o Pinhelenses a empatar 2-2 em Manteigas, o Gonçalense a vencer 2-1 em Freixo de Numão, tal como o Paços da Serra na receção ao Seia FC. Por último, o Gouveia sub23 foi ganhar 2-0 a Casal de Cinza. Comandam, ex aequo, Pinhelenses e Gonçalense com 4 pontos. No próximo domingo estão agendadas as partidas Pinhelenses-Freixo Numão, Seia FC-Manteigas, Casal Cinza-Paços da Serra e Gonçalense-Gouveia sub23.