Médica da ULS da Guarda distinguida com Prémio Nunes Correa Verdades de Faria

A médica da ULS da Guarda, da USF Carolina Beatriz Ângelo, Maria João Nuno Lopes, foi distinguida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o Prémio Nunes Correa Verdades de Faria, na categoria “Progresso da Medicina na sua Aplicação às Pessoas Idosas”.

A distinção pretende reconhecer o «trabalho exemplar na promoção de cuidados de saúde de proximidade, centrados na humanização do acompanhamento às pessoas mais velhas, refletindo dedicação, empatia e inovação na prática clínica» e para a própria médica, é um prémio «de toda a equipa que cuida dos utentes da vila de Gonçalo e das aldeias da Vela e da Benespera. É a eles que este prémio verdadeiramente pertence — são eles que, todos os dias, nos motivam e nos fazem querer fazer melhor».

Estes prémios, instituídos por vontade generosa de Enrique Mantero Belard e promovidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, distinguem personalidades que se destacam nas áreas do cuidado a idosos desprotegidos, do progresso da medicina aplicada às pessoas idosas e do tratamento das doenças do coração. Cada prémio tem o valor de 12.500 euros.