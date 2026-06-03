Várias escolas encerradas no concelho da Guarda

As escolas de Santa Clara, Lameirinhas, Bonfim e Augusto Gil encontram-se encerradas. Nesta quarta-feira de Greve Geral está também fechada a escola da localidade dos Trinta e o Jardim de Infância de Gonçalo. São estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. A escola sede do Agrupamento (Secundária Afonso de Albuquerque) encontra-se a funcionar dentro da normalidade. No Agrupamento de Escolas da Sé encontra-se encerrada a escola sede do Agrupamento, assim como a Carolina Beatriz Ângelo, sendo que os restantes estabelecimentos de ensino estão a funcionar de forma condicionada e em alguns casos também se encontram encerrados.