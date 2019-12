Guarda: Mais de 50 ocorrências devido ao mau tempo

(Na foto: Bombeiros da Guarda cortam ramos de árvores como forma de prevenção)

O mau tempo continua a não dar tréguas.

Devido à depressão Elsa que originou forte precipitação e vento um pouco por todo o país, foram registadas mais de 50 ocorrências desde a meia-noite no distrito da Guarda, segundo fonte do Comando Territorial da Proteção Civil. Nenhuma delas teve consequências graves.

Quedas de árvores, desabamento de terras para as vias e estruturas fragilizadas (em situações de edifícios em obras, por exemplo) levaram a que as autoridades estivessem «numa roda viva» durante a noite.

As medidas de prevenção foram reforçadas, com Bombeiros, Proteção Civil, GNR e PSP em estado de alerta.

O período mais gravoso previsto para o distrito da Guarda será, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 18 horas da tarde e as três da manhã, altura que os ventos podem atingir os 100 km/h (ou 140 km/h nas terras altas), estando a área sob aviso vermelho por essa razão.

A precipitação será forte e persistente durante a noite de hoje, podendo ser acompanhada de trovoada. No que toca à força da chuva a Guarda estará em alerta laranja até às 00h00.