Guarda tenta apuramento para final nacional da Taça das Regiões UEFA

A seleção distrital sénior da AF Guarda disputa entre sexta-feira e domingo a fase zonal da Taça das Regiões da UEFA com as equipas de Castelo Branco e de Portalegre. O triangular decorre em Castelo de Vide, numa organização da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol de Portalegre, com o apoio do município local.

A equipa orientada por Luis Cerqueira vai defrontar a formação anfitriã na jornada inaugural do torneio às 17 horas, no estádio municipal Manuel Rodrigues, na vila alentejana. No sábado (15 horas) jogam Portalegre e Castelo Branco e no domingo (11 horas) há dérbi beirão entre a Guarda e Castelo Branco. Os atletas convocados são Joel Santos, Tiago Maceiras, Diogo Curto e Gonçalo Estêvão (todos do Manteigas); João Oliveira, António Conceição e André Jesus (todos do Vila Cortês); Lucas Coelho (Aguiar da Beira), Marco Marques, Cristiano Costa, André Barra, Diogo Domingues e Fábio Fernandes (todos do Sp. Mêda). Do Sp. Celoricense estão selecionados Mahal Bernardinetti, Pedro Amaral e Anderson Filho, enquanto João Rebelo (Sp. Vilar Formoso) e Tiago Liberata, José Tavares e Ricardo Silva (todos do Trancoso) fecham a convocatória divulgada pela AF Guarda.

A fase zonal apura apenas uma equipa para a final nacional desta competição que se realiza de dois em dois anos e envolve todas as seleções distritais do país. A final nacional está agendada para o distrito de Castelo Branco de 23 a 26 de janeiro, sendo que o campeão português apura-se para a final europeia do troféu.