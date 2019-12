Basquetebol: Sub-14 do Guarda Up são campeões distritais

A equipa sub-14 do Guarda Up sagrou-se campeã distrital no último fim de semana. Os jovens guardenses, que já tinham liderado a fase regular, venceram a fase final, que decorreu na cidade mais alta.

No sábado o Guarda Up derrotou a formação Os Sanchos, também da Guarda, por 81-19 e no domingo venceu o Club Camões por 100-42. A equipa está assim apurada para a fase prévia de acesso ao Nacional (Regional), onde vão defrontar os três primeiros classificados da associação de Coimbra (Olivais, Académica e Ginásio Figueirense) e os dois primeiros de Viseu (Gumirães e ACER Tondela). Os três primeiros seguirão para O Nacional, enquanto os restantes vão disputar o torneio interassociações. Em femininos, a equipa de sub-14 está a competir no campeonato da Associação de Basquetebol de Viseu devido à falta de equipas no distrito da Guarda. Quando falta realizar um jogo, o Guarda Up ocupa também o primeiro lugar com cinco vitórias nos jogos realizados. As guardenses deverão assim apurar-se também para a fase prévia de acesso ao Nacional, onde vão defrontar os três primeiros classificados da associação de Coimbra (Académica, Sp. Figueirense e Olivais) e os dois primeiros de Viseu (ASSO Caparrosa e Gumirães).

Para Daniel Branquinho, presidente e coordenador técnico do Guarda Up, os títulos alcançados neste primeiro ano de existência do clube resultam do «rigor e qualidade de trabalho apresentado pelos seus técnicos, o que permite que os pais dos atletas confiem na transmissão de valores e princípios e os levem a optar por este clube apesar da sua curta existência». Atualmente, a Escola Desportiva Guarda Up conta com cerca de 65 atletas, dos 3 aos 18 anos.