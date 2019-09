Guarda: Caminhada solidária a favor dos bombeiros

Está agendada para dia 29, Dia Mundial do Coração, uma caminhada solidária na Guarda cuja receita reverterá a favor dos Bombeiros Voluntários da cidade.

A primeira caminhada “Bombeiros no Coração”, que é organizada pelo IN Guarda Retail Park, começa pelas 8h30 junto ao quartel dos “soldados da paz” e contempla dois percursos simultâneos, um de baixa e outro de média intensidade. A organização adianta que doará cinco euros à corporação por cada caminheiro que participe na atividade. As inscrições são gratuitas e decorrem até domingo.