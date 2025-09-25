Escape Livre comemora 40 anos com lançamento de vinho, livro e exposição

O Clube Escape Livre vai comemorar 40 anos de existência com várias iniciativas ao longo do ano. Entre elas destaca-se o lançamento de um vinho, produzido por Rui Roboredo Madeira, uma edição limitada a 400 garrafas. Segue-se ainda uma exposição com a mostra dos 40 anos de trabalho do Clube Escape Livre, patente de 29 de janeiro a 15 de março no Paço da Cultura da Guarda.

Ainda ao longo deste ano, o Clube Escape Livre vai apresentar um livro com registo de 40 anos de atividades. E a 21 de fevereiro é a vez de voltar a juntar o Clube Escape Livre e o mágico Luís de Matos, com um espetáculo a realizar-se no Teatro Municipal da Guarda.

Ao longo de 365 dias, segundo afirma o presidente do Clube Escape Livre, Luís Celínio, «mais atividades serão divulgadas».