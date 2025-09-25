Fornos-AVS e Sp. Covilhã-Nogueirense na terceira eliminatória da Taça de Portugal

A Desportiva de Fornos de Algodres, do Distrital da Guarda, vai receber o AVS, da Iª Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, cujo sorteio decorreu esta manhã na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já o Sporting da Covilhã, da Liga 3, defrontará o Nogueirense, do Distrital do Porto, no Santos Pinto. Os jogos estão agendados para o fim de semana de 18 e 19 de outubro.

A quarta eliminatória da “prova rainha” também foi sorteada e ditou que o vencedor do Fornos-AVS defronte o vencedor do Ac. Viseu-Gil Vicente, enquanto o vencedor do Covilhã-Nogueirense vai jogar com o vencedor do Lus. Évora-Olivais e Moscavide.

As partidas da quarta ronda disputam-se a 22 e 23 de novembro.