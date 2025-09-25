Candidatos à Junta de Freguesia da Guarda em debate na Rádio Altitude

Os candidatos à segunda maior autarquia do distrito, a Junta de Freguesia da Guarda, são os convidados do debate desta quinta-feira na Rádio Altitude.

Acácio Pereira (PS), António Saraiva (Pela Guarda- Nós, Cidadãos!/PPM), Carlos Chaves Monteiro (Guarda com Ambição – PSD/CDS-PP/IL), Francisco Monteiro (ADN) e Pedro Almeida (Chega) apresentam propostas e trocam argumentos, em direto, em 90.9 fm.

A candidata da CDU, Lídia Almeida, não pôde participar devido a compromissos profissionais.

Também pode acompanhar o debate na página de Facebook do ALTITUDE.