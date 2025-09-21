ERC preocupada com «desaparecimento de órgãos de comunicação social»

A presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social considera que é preocupante para a democracia, o fenómeno de desaparecimento de órgãos de comunicação social que se está a fazer sentir em todo o país.

A ideia foi deixada por Helena Sousa no decorrer de um colóquio sobre as dinâmicas da desinformação política em Portugal, que decorreu na universidade da Beira Interior.

De acordo com os números apresentados, Helena Sousa refere que entre 2012 e 2024 verificou-se o desaparecimento de cerca de 15 por cento do número de jornais registados na ERC. Já em relação às Rádios o número diminuiu de 334 para 267, uma situação perigosa para o funcionamento da democracia refere a Presidente da Entidade Reguladora.

Helena Sousa acrescenta que existem 28 municípios no país que não têm a funcionar qualquer órgão de comunicação social, o que deixa cerca de 12% sem acesso a conteúdos informativos, excetuando os ON-Line.

A presidente da ERC sublinha que este fenómeno é acompanhado por uma redução de custos em detrimento de uma aposta na expansão, face às dificuldades na captação de receitas.