Política

Rádio Altitude organiza debates com candidatos a Câmaras Municipais do distrito

21 Setembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Texto Do Seu Parágrafo (21)
Escrito por Sofia Pereira

Esta semana começam os debates que antecedem as eleições autárquicas, de concelho a concelho, nos estúdios e antena da Rádio Altitude.

Diariamente, a partir desta segunda-feira, os candidatos às câmaras municipais do distrito da Guarda vão passar pelos estúdios da Rádio, para apresentar propostas e visões para o futuro da região. Entre 22 de setembro e 2 de outubro, ouvimos os candidatos às câmaras municipais, sendo que no último dia, 2 de outubro, o encontro é no NERGA, a partir das 17h30 com todos os candidatos à maior autarquia do distrito, a Câmara da Guarda.

 

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom