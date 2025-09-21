Rádio Altitude organiza debates com candidatos a Câmaras Municipais do distrito

Esta semana começam os debates que antecedem as eleições autárquicas, de concelho a concelho, nos estúdios e antena da Rádio Altitude.

Diariamente, a partir desta segunda-feira, os candidatos às câmaras municipais do distrito da Guarda vão passar pelos estúdios da Rádio, para apresentar propostas e visões para o futuro da região. Entre 22 de setembro e 2 de outubro, ouvimos os candidatos às câmaras municipais, sendo que no último dia, 2 de outubro, o encontro é no NERGA, a partir das 17h30 com todos os candidatos à maior autarquia do distrito, a Câmara da Guarda.