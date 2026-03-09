António José Seguro toma posse como Presidente da República

António José Seguro tomar posse, esta segunda-feira, como Presidente da República, numa sessão solene na Assembleia da República, a partir das 10 horas, em que prestará juramento sobre a Constituição.

Depois, ao longo do dia, o novo chefe de Estado passará pelo Mosteiro dos Jerónimos, pelo Palácio de Belém, cujos jardins serão abertos à população, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), para um encontro com jovens, e pelo Palácio Nacional da Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nos termos da Constituição, o Presidente eleito toma posse perante o Parlamento, no último dia do mandato do Presidente cessante, prestando a seguinte declaração de compromisso: «Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa».

No fim da sessão, o Presidente da República despede-se do seu antecessor e dirige-se para o Salão Nobre, onde tem lugar a habitual apresentação de cumprimentos.

Depois, o novo Presidente desloca-se até ao Mosteiro dos Jerónimos, para a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Camões, pelas 13 horas. A sua chegada ao Palácio de Belém está prevista para as 13h25, acompanhado pela família.

Em Belém, António José Seguro irá oferecer um almoço, às 14 horas, aos chefes de Estado estrangeiros e outras altas entidades, com participação de Marcelo Rebelo de Sousa. Às 15:00, os jardins do palácio serão abertos à população.

Às 16h30, no ISCP, o novo chefe de Estado terá um encontro com 52 jovens, número simbólico que representa os anos da democracia portuguesa, e às 18 horas cumprirá a tradição de condecorar o seu antecessor com o grande-colar da Ordem da Liberdade, no Palácio Nacional da Ajuda, onde às 18h30 oferecerá uma receção.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84 por cento dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

O seu programa das cerimónias de posse irá prosseguir na terça-feira, em Arganil, Guimarães e no Porto.