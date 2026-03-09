Desporto

Guarda Up vence Académico por 58-32 e passa à fase de qualificação para a Final Four Nacional

9 Março, 2026
Escrito por Sofia Pereira

A equipa de sub-16 masculino da Escola Desportiva – Guarda UP venceu o Académico A/Ribadouro por 58-32 neste sábado, numa partida disputada no Pavilhão Mário Navega, no Porto, permitindo a pasagem à Fase de Qualificação para a Final Four Nacional.

