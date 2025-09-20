Fundão assinala Semana Europeia do Desporto

Entre esta terça-feira (23) e 30 de setembro o Município do Fundão vai assinalar a Semana Europeia do Desporto com atividades desportivas gratuitas e abertas à população.

A 24 de setembro há Ténis de Mesa, Xadrez, Setas e Matraquilhos; segue-se a 25 de setembro a utilização livre das piscinas cobertas e ainda a aula aberta de hidroginástica, a 26 de setembro realiza-se a Fundão Night Run, no dia 27 há Desporto Aventura e no dia 28 de setembro há Desporto em Família. Ainda a 28 de setembro realiza-se um Open Day Rugby.