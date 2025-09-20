Sociedade

CERCIG com 321 mil euros aprovados para requalificar Centros de Atividades

20 Setembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
549726573 1197555889071331 8619341298326613574 N
Escrito por Sofia Pereira

A CERCIG, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda viu aprovada uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (o PRR), com um apoio de cerca de 321 mil euros, financiados a 100 por cento,  para requalificar o edifício onde funcionam os dois (Centros de Atividades e Capacidades para a Inclusão), na zona das Lameirinhas, que acolhem 60 utentes.

Nestes centros são desenvolvidas atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, possibilitando um maior acesso a comunidade, e que se constituam como um meio de capacitação para a inclusão.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom