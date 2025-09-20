CERCIG com 321 mil euros aprovados para requalificar Centros de Atividades

A CERCIG, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda viu aprovada uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (o PRR), com um apoio de cerca de 321 mil euros, financiados a 100 por cento, para requalificar o edifício onde funcionam os dois (Centros de Atividades e Capacidades para a Inclusão), na zona das Lameirinhas, que acolhem 60 utentes.

Nestes centros são desenvolvidas atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, possibilitando um maior acesso a comunidade, e que se constituam como um meio de capacitação para a inclusão.