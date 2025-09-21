Apresentados candidatos da coligação PPD/PSD.CDS-PP.IL na Guarda

A Coligação “Guarda com Ambição” que une os PSD, CDS e IL na candidatura à presidência da câmara municipal da Guarda nas próximas eleições autárquicas apresentou esta tarde, na Alameda de Santo André, na cidade mais alta, os candidatos às Assembleias de Freguesias, Assembleia Municipal e Câmara Municipal.

A Alameda de Santo André encheu-se de pessoas a partir das 15 horas, que apareceram para apoiar a coligação e também João Prata, candidato a presidente da maior autarquia do distrito. O atual presidente da Junta de Freguesia guardense garante que a coligação «tem um programa transformador» e mostra a vontade de «daqui a quatro anos prestar contas do dever e do haver e governar bem melhor, e sem os conflitos e divisões, que estes pajens do reino têm demonstrado», afirma referindo-se ao atual governo da cidade mais alta.

A sessão de apresentação dos candidatos contou com a presença da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que reforçou a confiança da equipa apresentada, bem como na tutela central. «As próximas eleições são um combate eleitoral importante de fortalecimento e crescimento da força estratégica em todo o país», explica.