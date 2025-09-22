Fornos e Sp. Covilhã seguem na Taça de Portugal, Gouveia eliminado

Sporting da Covilhã e Fornos de Algodres são os únicos representantes da região na Taça de Portugal, cuja segunda eliminatória decorreu este fim de semana.

No sábado, os covilhanenses, que militam na Liga 3, sofreram para eliminar a Ovarense, do Distrital, e apuraram-se no desempate por grandes penalidades (7-6), após o 2-2 no final do tempo regulamentar e no prolongamento.

Já no domingo foi a vez do Fornos de Algodres, do Distrital, se impor na receção à Charneca da Caparica, também do Distrital, e garantir a continuidade na prova com uma vitória por 3-1. Pelo caminho ficou o Desportivo de Gouveia, do Campeonato de Portugal, que perdeu 5-4 em Rebordelo, do Distrital, no desempate por grandes penalidades após a igualdade a uma bola registada no final do tempo regulamentar e no prolongamento.