Candidatos à Câmara de Almeida abrem ciclo de debates autárquicas na Rádio ALTITUDE

António José Machado (PSD) e Alexandre Gonçalves (PS), que se recandidatam à Câmara de Almeida nas autárquicas de 12 de outubro, abrem esta segunda-feira o ciclo de debates que a Rádio Altitude vai promover nos 14 municípios do distrito da Guarda.

O autarca social-democrata e o vereador socialista estão a esgrimir argumentos, em direto, num debate moderado por Luís Baptista-Martins, diretor do ALTITUDE.

A candidata do Chega, Liliana Moreira, não pôde participar no debate por motivos pessoais, enquanto Renato Costa (CDU) invocou afazeres profissionais para não comparecer nos estúdios da Rádio ALTITUDE.

Pode ouvir em 90.9 fm ou acompanhar no Facebook da rádio.