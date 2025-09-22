Tiago Cação passa pelo distrito da Guarda em alerta pela «reforma da mobilidade urbana»

Tiago Cação está a percorrer o país, de bicicleta, com o objetivo de «alertar para a necessidade de reformar a mobilidade urbana». O chama-se “Projeto 278” e, no total, o percurso tem seis mil quilómetros, e passa por 278 municípios onde o ultramaratonista Tiago Cação vai parar para «entregar uma carta a «cada presidente da Câmara».

A ideia surgiu durante uma viagem de trabalho a Manchester. «A cidade tinha uma dimensão brutal e, mesmo assim, tinha sido devolvida aos seus habitantes. Não havia praticamente trânsito nenhum, existiam transportes públicos de qualidade, as pessoas andavam de bicicleta à vontade. Era um ambiente super agradável», recorda.

A sua proposta passa agora por promover uma mobilidade mais ativa e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte.

O ciclista já tinha dado início a este projeto a 2 de junho, tendo passado por 20 municípios nas primeiras 29 horas. Certo é que depois deu entrada no hospital de Barcelos com uma pneumonia víria. No início de setembro voltou a pedalar até ao Porto alcançando 117 dos 278 municípios.

O corredor passou pelo Sabugal neste domingo, hoje é a vez de passar por Gouveia e Seia, esta terça-feira o périplo passa por Manteigas, Guarda, Celorico da Beira, Fornos de Algodres e Aguiar da Beira; no dia de 24 de setembro é a vez de Tiago Cação pedalar por Trancoso, Pinhel, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo e a passagem pelo distrito da Guarda termina com a paragem em Foz Côa (26 setembro) e na Mêda no dia seguinte.