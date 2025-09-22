Candidatos à Câmara de Aguiar da Beira em debate na Rádio Altitude

Virgílio Cunha (MI UPNT), António José Gomes (PSD) e Sara Crespo (CH), candidatos à presidência da Câmara de Aguiar da Beira nas autárquicas de 12 de outubro, continuam esta segunda-feira o ciclo de debates que a Rádio Altitude vai promover nos 14 municípios do distrito da Guarda.

O autarca independente e os candidatos estão a debater argumentos, em direto, num debate moderado pelo jornalista Carlos Gomes.

O candidata da CDU, André Santos, não pôde participar no debate por motivos profissionais.

Pode ouvir em 90.9 fm ou acompanhar no Facebook da rádio.