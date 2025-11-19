Bloco de partos da Guarda e outras valências obstétricas transferidas sábado para Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins

Está agendada para o próximo sábado a transferência da Urgência Obstétrica, do Bloco de Partos, do Internamento Obstétrico e da Ginecologia para o Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins, na Guarda, anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS).

Alvo de obras de reabilitação e de equipamento orçadas em mais de 8 milhões de euros, o edifício reabriu em junho passado para acolher o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, ali funcionando já valências como Neonatologia, Urgência Pediátrica, Hospital de Dia Pediátrico e equipa inter-hospitalar de Cuidados Paliativos Pediátricos.