NERGA reúne empreendedoras para comemorar Dia do Empreendedorismo Feminino

Esta quarta-feira o NERGA comemora o Dia do Empreendedorismo Feminino, homenageando o talento, a resiliência e a capacidade de inovação das empresárias que, diariamente, transformam desafios em oportunidades e inspiram novas gerações. Assim sendo, a Associação Empresarial da Guarda reuniu várias empreendedoras da região para, juntas, debaterem os desafios e progressos de cada uma.

Para falar de “Mulheres que inspiram. Homenagem à mulher empreendedora da região da Guarda” vão sentar-se à mesma mesa Cláudia Farias, da Fundação Cardoso do Amaral em Fornos de Algodres, Cristina Monteiro do NERGA, Daniela Capelo, presidente da Câmara de Pinhel, Sandra Almeida da Pastelaria Cristal 98, na Guarda, ainda Teresa Forte, diretora da COFICAB e Teresa Paiva, professora do IPG.