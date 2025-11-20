Trancoso acolhe Encontro Ibérico do Projeto de Empreendedorismo Responsável até sábado

O Agrupamento de Escolas de Trancoso promove até este sábado, 22 de novembro, o Encontro Ibérico do Projeto ERIS_IE – Empreendedorismo Responsável, Inclusivo e Sustentável através da Inovação Educativa, com cerca de 70 participantes e com a presença das mais altas autoridades educativas de Portugal e Espanha.

Ao longo dos três dias, Trancoso transforma-se num «espaço de cooperação transfronteiriça que reúne professores, diretores, técnicos e alunos», segundo a organização. O programa inclui sessões de trabalho, apresentações de projetos, momentos culturais e contacto direto com a realidade local. Entre os destaques encontram-se a campanha “Trancoso não arde duas vezes”, produzida pelos alunos; a exibição de um documentário sobre os incêndios que marcaram a região; e a conferência “Empresas que Educam, Escolas que Inovam”, dinamizada pelo Eng.o Nuno Fidalgo, diretor das Águas da Teja.

A realização do encontro em Trancoso «valoriza o trabalho do Agrupamento em áreas como sustentabilidade, memória coletiva e participação estudantil, reforçando simultaneamente parcerias com escolas portuguesas e espanholas e ampliando oportunidades de intercâmbio pedagógico».