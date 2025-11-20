Seleções de Portugal, Espanha, Noruega e Suécia defrontam-se no Torneio de Andebol Scandibérico

Entre 20 e 22 de novembro, realiza-se o Torneio de Andebol Scandibérico – Sub-18 Feminino no município de Pinhel. A competição é organizada pela Federação de Andebol de Portugal, com a colaboração da Associação de Andebol da Guarda e o apoio dos municípios de Pinhel, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda.

Em competição vão estar as seleções juniores femininas de Portugal, Espanha, Suécia e Noruega. Os jogos realizam-se nos quatro concelhos parceiros, sendo que Pinhel vai acolher o encontro entre as seleções de Portugal e Suécia, dia 20 de novembro, às 20h30, no Pavilhão Multiusos. No mesmo dia, pelas 14h30, realiza-se a partida entre a Noruega e Espanha no Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo. A 21 de novembro, pelas 15h30, a seleção Espanhola defronta a Sueca no Pavilhão Gimnodesportivo de Almeida; e pelas 20h30 a partida é entre a Noruega e Portugal no mesmo local. No último dia, 22 de novembro, a Suécia defronta a Noruega a partir das 15h30, no Pavilhão Municipal da Mêda, onde, a partir das 18 horas, Portugal defronta a Espanha.