Adega Cooperativa de Pinhel comemora 75 anos no sábado

A Adega Cooperativa de Pinhel comemora 75 anos de existência no próximo sábado. A cerimónia está agendada para as 11 horas, nas instalações da instituição pinhelense, e vai contar com a presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, em substituição do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

A efeméride começará com a prova de um “Pinhel de Honra” e do vinho lançado propositadamente para comemorar esta data, o “Bodas de Diamante”. «É um vinho que já venceu uma medalha de ouro num concurso da Beira Interior, o que significa que já foi validado por agentes exteriores que lhe reconhecem qualidade», realça Agostinho Monteiro, presidente da direção da Adega, que acrescenta que o “Bodas de Diamante” é produzido de um «lote muito limitado e com um objetivo mais do que comercial, comemorativo. É um vinho com capacidade de envelhecimento, pelo que pode ser guardado». Seguir-se-á a inauguração da estação de tratamento de águas industriais» da Cooperativa pinhelense e uma visita às instalações, «para explicar alguns dos processos de investimento em curso e a evolução da Adega», adianta o responsável.

As comemorações vão contar ainda com uma sessão solene na sala de sócios e terminarão com um almoço-convívio. Agostinho Monteiro olha para o percurso da instituição e constata que, «após 75 anos de atividade, atingimos o máximo de produção no ano transato, o que significa que temos vindo num processo ascendente». O dirigente considera que «a vinha em Pinhel está em desenvolvimento e isso nota-se pela paisagem que se cria na região da “cidade- falcão”». Segundo o presidente da direção, a Adega Cooperativa de Pinhel contribui para «a dinâmica económica do concelho da Beira Interior, uma vez que representa quase 60 por cento da produção global de vinhos na Beira Interior».

As comemorações dos 75 anos da Adega Cooperativa de Pinhel foram divididas em dois momentos. No próximo sábado a iniciativa é destinada a agentes económicos, parceiros, entidades oficiais e convidados. Para dezembro, «antes do Natal», está a ser preparada uma atividade para reunir os «nossos mais de mil sócios», com uma Assembleia Geral comemorativa e uma prenda para os associados, revela Agostinho Monteiro.

Cooperativa de Pinhel com 16,7 milhões de quilos de uvas

As vindimas deste ano da Adega Cooperativa de Pinhel tiveram uma produção «aquém das expetativas, uma vez que no mês de agosto houve temperaturas muito altas que fizeram secar as uvas». Mesmo assim, Agostinho Monteiro disse a O INTERIOR que deram entrada 16,7 milhões de quilos de uvas, menos 2,2 milhões em comparação com a campanha do ano passado, em que foram colhidos 18,9 milhões de quilos. O dirigente reforça, no entanto, que «não é uma quebra drástica, mas não deixa de ter impacto na carteira das pessoas».