A 30ª edição do Festival de Teatro da Covilhã chega ao fim esta semana com espetáculos para o público escolar, teatro de marionetas e a estreia da última produção do Teatro das Beiras, que organiza o evento.

Esta quarta-feira há “Sermão de Sto. António aos peixes… e aos outros pela divina graça do Teatro”, pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, com sessões às 11 horas e às 14h30 reservadas aos mais novos, no auditório Fernando Landeira, na sede da companhia covilhanense.

Na quinta-feira (21h30), o palco é do Teatro de Marionetas do Porto, que apresenta “Orfeu e Eurídice”, com encenação e dramaturgia de Roberto Merino. O espetáculo baseia-se no mito de Orfeu, escrito por Ovídio, e segue o percurso do jovem herói, filho de Apolo.

O Festival de Teatro da Covilhã termina no sábado, com a estreia da 121ª produção do Teatro das Beiras, intitulada “O Coração de um Pugilista”, de Lutz Hübner, com encenação de Jorge Silva e interpretação de Miguel Brás e Victor Santos. A peça será apresentada o auditório Fernando Landeira.

Continua também patente a exposição “Gil Salgueiro Nave, o percurso no Teatro das Beiras”, que dá a conhecer o trabalho daquele encenador na companhia covilhanense.