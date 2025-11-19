Carlos Condesso e Flávio Massano são candidatos à presidências da CIM Região Beiras e Serra da Estrela

Carlos Condesso, autarca social-democrata de Figueira de Castelo Rodrigo, e Flávio Massano, presidente independente da Câmara de Manteigas, são os candidatos à presidência da Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela, apurou O INTERIOR.

Ambos foram reeleitos nas autárquicas de 12 de outubro e vão concorrer à sucessão do gouveense Luís Tadeu no cargo. Cabe a Hélio Fazendeiro, presidente do município com mais eleitores da CIMRBSE, marcar a primeira reunião do Conselho Intermunicipal após as eleições, o que ainda não aconteceu. Será este órgão composto pelos presidentes dos 15 municípios das Beiras e Serra da Estrela que vai eleger o novo presidente da Comunidade Intermunicipal. O escolhido será depois ratificado pela Assembleia Intermunicipal da CIMRBSE.