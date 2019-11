Autarquia da Covilhã aprova redução de IMI

O executivo da Câmara da Covilhã aprovou, na última reunião, a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no próximo ano. Na sessão, que decorreu na passada sexta-feira, foi aprovada por maioria a decisão de reduzir a taxa dos atuais 0,38 por cento para 0,37 por cento em 2020, valor a que acrescem os descontos para famílias com filhos, que serão de 20 euros no caso de um dependente, 40 euros para dois e 70 euros para três ou mais.

A medida vai ao encontro do objetivo definido para os próximos três anos, de reduzir à centésima o valor do imposto, até que este atinja os 0,35 por cento, segundo anunciou Vítor Pereira, presidente do município. De acordo com o autarca, esta redução irá representar uma diminuição de entre 150 a 200 mil euros na receita da Câmara. A proposta apresentada prevê ainda a fixação da taxa de derrama nos 1,3 por cento sobre o lucro tributável das empresas, um valor que desce para 0,10 por cento no caso de organizações com volume de negócios abaixo dos 150 mil euros. No Imposto sobre Rendimentos Singulares (IRS) foi aprovado o valor máximo de 5 por cento. Estas deliberações serão remetidas para a Assembleia Municipal para discussão e votação.