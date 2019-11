UBI: Cooperação com universidade chinesa em estudo

A Universidade da Beira Interior (UBI) foi convidada a visitar a Xinxiang Medical University, instituição de ensino superior da área da saúde situada na região de Henan, na China, com a qual poderá estabelecer uma parceria.

O reitor António Fidalgo e o presidente da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, Miguel Castelo-Branco, deslocaram-se à academia asiática no final de outubro para conhecer a instituição e iniciar o diálogo com vista a uma possível colaboração. A Xinxiang Medical University manifestou disponibilidade para colaborar no desenvolvimento de projetos conjuntos e na criação de programas de intercâmbio na área da saúde. Os responsáveis da Xinxiang Medical University, fundada em 1950 que tem atualmente mais de 40 mil estudantes, deverão visitar a UBI brevemente.