Estradas cortadas devido à neve na Serra da Estrela

Estão neste momento encerrados os acessos entre Sabugueiro/Torre, Penhas Douradas/Torre na EN338-1 e Loriga/Piornos na EN338, de acordo com a plataforma estradas.pt.

A queda de neve que se fez sentir durante a madrugada obrigou assim ao corte dos acessos.

Este sábado a previsão do tempo para o maciço central inclui céu muito nublado, aguaceiros fracos com possibilidade de neve acima dos 1600 metros de altitude e ainda vento moderado a forte, de Noroeste, com rajadas acima dos 70 quilómetros por hora. As temperaturas vão descer, atingindo valores entre os -3 e os 0 graus.