Aulas de educação física condicionadas devido a infiltrações na Escola Carolina Beatriz Ângelo, na Guarda

Os pavilhões de educação física da escola Carolina Beatriz Ângelo, mas também da Secundária da Sé, do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, estão a ter problemas de «infiltrações» pelo que, há cerca de uma semana que os alunos, principalmente da CBA, não têm as aulas de educação física.

Perante as condições dos espaços que, segundo pormenoriza o diretor do Agrupamento, Tiago Tadeu, tem «água a escorrer pelas paredes e o piso molhado e escorregadio», os próprios docentes recusaram-se a lecionar naquele espaço, optando agora por «aulas teóricas» enquanto a situação se mantiver.

Segundo Tiago Tadeu a autarquia da Guarda já está a par da ocorrência, porém o problema só poderá ser resolvido quando a meteorologia o permitir, e certo é que nos próximos dias «já vem outra tempestade». Enquanto continuar a chover desta forma, «não é possível implementar uma solução. Porém a autarquia está tenta e vai resolver o quanto antes».