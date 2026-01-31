Ao contrário do que estava previsto, António José Seguro não vai votar antecipadamente, na Guarda.

No seguimento da redução de atos de campanha, decididos no contexto da situação de calamidade, provocada pelo temporal Kristin, o candidato suspendeu várias ações de campanha agendadas para este fim de semana e não exercerá o voto em mobilidade, este domingo.

O candidato apoiado pelo PS (militante socialista nº 8456 na concelhia da Guarda) tinha previsto exercer o seu direito de voto nos Paços do Concelho, realizando depois o percurso até ao Jardim José de Lemos para um encontro com apoiantes e simpatizantes.

António José Seguro que foi líder da Federação Distrital do PS e deputado eleito pelo círculo da Guarda, mantém na agenda de amanhã (15 horas), a participação num comício no Teatro Cine de Gouveia. A escolha da “cidade jardim” tem um significado. É que António José Seguro foi eleito presidente da Assembleia Municipal em 2001, nas autárquicas em que o social-democrata Álvaro Amaro derrotou o histórico Santinho Pacheco e conquistou para o PSD um bastião socialista.

António José Seguro acabaria por não cumprir o mandato, tendo sido substituído por José Chaves Rosa.

Recorde-se que António José Seguro foi o candidato mais votado, a 18 de janeiro, na primeira volta das eleições presidenciais no total do país e também no distrito de Guarda, onde conseguiu 35,91% dos votos. Na Guarda, o segundo candidato mais votado foi André Ventura com 24,72%.

O novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, será conhecido no dia 8 de fevereiro.