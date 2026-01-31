Região

Continua suspensa a circulação do Intercidades na Linha da Beira Alta

31 Janeiro, 2026
Escrito por Carlos Gomes

A CP-Comboios de Portugal informou este sábado que continua suspensa e sem previsão de retoma, em consequência do temporal desta semana, a circulação ferroviária nas linhas/serviços Urbanos de Coimbra, Linha do Douro – circulação suspensa entre Régua e Pocinho, Linha da Beira Alta – supressão do serviço Intercidades, Linha do Norte – supressão dos serviços de Longo Curso entre Braga e Lisboa, Serviço Regional entre Coimbra B e Entroncamento e Linha do Oeste. Entretanto, já foi retomada a circulação na Linha da Beira Baixa que também se encontrava suspensa.

 

