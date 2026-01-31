Região

Covilhã, Fundão e Castelo Branco abrangidos pela situação de calamidade

31 Janeiro, 2026
Escrito por Carlos Gomes

Dez concelhos do distrito de Castelo Branco, incluindo Covilhã e Fundão (apenas Belmonte ficou de fora) fazem parte da lista de 60 municipios abrangidos pela situação de calamidade decretada pelo Governo, devido aos danos causados pelo temporal Kristin.

A situação de calamidade tem a ver com os danos causados no período compreendido entre as zero horas  do dia 28 de janeiro e o final do dia 1 de fevereiro.

O fenómeno extremo causou danos significativos em habitações, infraestruturas, equipamentos públicos, empresas, instituições sociais e património natural e cultural, além de perturbações prolongadas no fornecimento de água, eletricidade e comunicações em vários concelhos da região Centro.

