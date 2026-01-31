Cultura Região

Festa do Chichorro este sábado em Vila Mendo

31 Janeiro, 2026
Escrito por Carlos Gomes

A Festa do Chichorro realiza-se este sábado, em Vila Mendo, aldeia da freguesia de Vila Fernando, no concelho da Guarda. A iniciativa é inspirada nos costumes e hábitos associados à prática ancestral da matança do porco. O rei da festa será o chichorro, petisco feito com a gordura do porco e cozinhado como antigamente, em panelas de ferro.

O programa da festa inclui animação pela Fanfarra Nem Fá Nem Fum e Cantarinhas de Famalicão. Haverá também uma conversa sobre a bolota na alimentação humana e criação do porco, degustações e uma sessão de “showcooking” com Rui Xavier. À noite, a animação musical fica por conta do projeto “Guindilhas”. A festa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Vila Mendo, com o apoio da autarquia, no âmbito do ciclo de Festivais de Cultura Popular.

