Andreia Garcia, docente da UBI, recebe Prémio Personalidade “Arquitetura”

Andreia Garcia, docente da Universidade da Beira Interior (UBI), é a personalidade do ano, na categoria “Arquitetura”, para a publicação especializada “Construir”. A professora do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura foi a curadora da exposição “The Future is Now”, no Pavilhão de Portugal na Expo de Osaka (Japão).

Arquiteta, curadora, editora, investigadora e professora universitária, Andreia Garcia tem um percurso que se define «por uma prática de Arquitetura que amplia o cruzamento disciplinar com áreas complementares, numa era marcada por fortes avanços tecnológicos e uma eminente crise ecológica», salientou o representante do júri e diretor do jornal “Construir”, Ricardo Baptista, citado num comunicado da UBI enviado a O INTERIOR.

A publicação destacou, em particular, o trabalho desenvolvido em Osaka e que deu a conhecer a forma como o país abraça desafios atuais, cruzados com a sua história ligada aos oceanos. O júri elogiou a forma «criativa, inovadora e inspiradora como uma jovem de muito valor soube mostrar a capacidade da arquitetura portuguesa de levantar questões sociais, ambientais e abertas à experimentação»

O prémio entregue a Andreia Garcia fez parte de um conjunto de galardões que distinguiram quatro personalidades de «mérito, relevância e excelência», segundo a publicação, e os únicos que não estiveram sujeitos a votação por parte dos assinantes e subscritores do jornal. Incluiu a categorias “Engenharia” (atribuída a Vítor Carneiro), “Construção” (Alberto Couto Alves) e “Imobiliário” (José Cardoso Botelho).

Os Prémios Construir reconhecem as empresas, os profissionais e as obras que mais se destacaram no ano a que se referem.