Pedaços de estátua da fachada da Misericórdia da Guarda caíram para a via pública

Pedaços da estátua de Nossa Senhora da Misericórdia, situada no nicho que encima a porta principal da Igreja da Misericórdia da Guarda, caíram para a via pública na manhã desta segunda-feira. Não houve feridos a registar, mas as autoridades decidiram vedar o passeio e o acesso à igreja para evitar males maiores até á resolução do problema.

O alerta para a situação foi dado pelas 10h39 por um transeunte que estava a passar no local e não foi atingido «por sorte». No local estão agentes da PSP e elementos da Proteção Civil Municipal.