Guarda FC soma e segue no Campeonato Distrital

O Guarda FC venceu, este domingo, o dérbi do concelho frente ao Vila Cortês do Mondego por 2-0 e continua invicto na liderança da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda.

Na quarta jornada, o Fornos de Algodres, segundo classificado com menos um jogo, venceu em casa o Sporting Celoricense por 4-1 e o Trancoso, também segundo com menos um jogo, foi ganhar 6-0 a Vila Nova de Foz Côa. Já o Figueirense venceu 4-2 na Mêda, o São Romão recebeu e derrotou o Sporting de Vilar Formoso por 4-0 e o Sporting do Sabugal empatou 2-2 em Vila Franca das Naves.

Por último, o jogo Vilanovenses-Aguiar da Beira terminou com uma igualdade a uma bola. Na geral, o Guarda FC tem 12 pontos, mais três que o trio constituído pelo Fornos, Trancoso e Figueirense. No fundo da tabela, o Vila Franca das Naves somou o primeiro ponto e é antepenúltimo, à frente de Vilar Formoso e Mêda, que ainda não pontuaram.