Miguel Luz e Kiko Is Hot na Semana do Caloiro da Guarda

Na próxima semana há festa no campus do Instituto Politécnico da Guarda com a realização da Semana do Caloiro numa atividade que passa dos 90 mil euros de investimento por parte da Associação Académica da Guarda.

A festa começa na quarta-feira com o arraial que vai contar com animação do KIKO IS HOT, Copituna e ainda Dj Edgar Marquez. No dia seguinte a música fica a cargo dos DJ PABLU e Dj Left e ainda dos Passworld. A 7 de novembro é Bibi Baby Doll a animar os caloiros e estudantes do IPG, à qual se segue o Dj Edd e Sayless. No último dia a música fica com Miguel Luz, Egitunica e Dj Dílcio.