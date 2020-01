ADoT comemora uma década com exposição

A Associação Desenvolver o Talento (ADoT), sediada na Guarda, comemorou no sábado o 10º aniversário com um almoço convívio e uma exposição.

Esta mostra retrospetiva sobre a década de atividade da associação está patente no centro comercial La Vie, pisos 2 e 3, cuja até domingo. Nesse dia, entre as 17 e as 18 horas, haverá ainda uma pequena demonstração de robótica feita pelos jovens que participam nas atividades regulares da ADoT.

A ADoT promove atividades de enriquecimento e promoção dirigidas a jovens e adultos com talentos superiores para compensar a «a inércia do Estado em garantir um ensino que tenha em conta as capacidades e ambições de cada indivíduo».