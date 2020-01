Foi uma forma diferente de mostrar cultura.

No passado mês de dezembro o Coro Misto da Beira Interior gravou nas obras do futuro Teatro Municipal da Covilhã o videoclipe de uma versão de Luís Cipriano para o fado “Covilhã, Cidade Neve”, de Amália Rodrigues. O vídeo ainda não foi divulgado, sendo que o resultado final será conhecido no âmbito das comemorações dos 150 anos da elevação da Covilhã a Cidade, em outubro.