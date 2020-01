Rali Dakar: Mário Patrão posto à prova na Arábia Saudita

Mário Patrão (KTM) era 45º da classificação geral das motas do Rali Dakar após as três primeiras etapas.

Na terça-feira o piloto de Paranhos da Beira (Seia) teve uma jornada difícil ao terminar na 103ª posição a 2h22 minutos do vencedor, o norte-americano Ricky Brabec (Honda). Nas duas etapas anteriores Mário Patrão tinha sido 41º e 45º classificado, respetivamente. Este ano o Rali Dakar, que começou no domingo, decorre integralmente na Arábia Saudita e termina dia 17.