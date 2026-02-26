Adjudicada requalificação do parque infantil do Polis

A Câmara da Guarda adjudicou, por cerca de 1 milhão de euros, a reabilitação do parque infantil do Parque Urbano do Rio Diz. O POPIS vai finalmente para obras com vista à substituição da maior parte dos seus equipamentos, já muito degradados, à colocação de novos, bem como de um novo piso.

Contudo, Sérgio Costa adiantou que a empreitada aguarda financiamento comunitário para avançar. «Devo recordar que já podia estar feita se a oposição do mandato anterior tivesse aprovado o empréstimo que o município da Guarda à época quis fazer», recordou, acrescentando que, além dos apoios, ainda falta assinar o contrato e o visto do Tribunal de Contas.